Bereket Enerji bankalarla anlaştı, kredi vadeleri uzatıldı

27 Mart 2019

Mehmet KARA

Türkiye’nin önde gelen enerji oyuncularından Bereket Enerji Grubu, finansal borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda, kritik bir eşiği aştı. Türkiye’nin önde gelen bankalarından 9’unun yer aldığı alacaklılarla yapılan pazarlıklar anlaşmayla sonuçlandı.

Ortalama vade 10 yıla uzadı

Tarafların vardığı mutabakata göre grubun, bir kısmı aciliyet taşıyan çeşitli vadelerdeki yaklaşık 5.5 milyar dolarlık konsolide borçları yeniden yapılandırılarak uzun vadeye yayıldı. Finansal borçların 6.5 yıl olan ortalama vadeleri ise 10 yıla uzatıldı. Bu arada Grubun toplam borçlarının bir kısmında ödeme sıkıntısı yoktu. Bu arada Bereket Enerji Grubu'nun bankalarla yaptığı yeniden yapılandırma pazarlığına konu borç tutarı 4.6 milyar dolar.

Küpeli: Sürdürülebilir büyümeye devam

Bereket Enerji Grubu CEO’su İdris Küpeli, sektör dinamikleri doğrultusunda gereken adımları atan grubun, sürdürülebilir büyümesinin devamını sağlamak üzere, kısa vadeli ve farklı şirketlerimize ait kredileri tek bir çatı altında topladığını da söyledi. Küpeli, Bereket Enerji Grubu’nun finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasından sonra enerji sektöründe sahip olduğu güçle ortak fayda sağlamaya, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Enerji Günlüğü’nün edindiği bilgilere göre Bereket Enerji Grubu’nun borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin sürecin Nisan ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye’nin elektrik devlerinden biri

Bereket Enerji Grubu, elektrik sektörünün üretim, dağıtım ve satış ayaklarında faaliyet gösteriyor. Grup bünyesinde Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan ADM Elektrik Dağıtım AŞ ile İzmir ve Manisa illerini kapsayan GDZ Elektrik Dağıtım AŞ olmak üzere iki elektrik dağıtım şirketi yer alıyor.

Bu iki bölgedeki görevli tedarik şirketleri ADM ve GDZ Perakende Elektrik AŞ aynı çatı altında faaliyet gösteriyor. Bereket Enerji Grubu bunların dışında da serbest elektrik ticareti faaliyetlerine sahip.

Bereket Enerji Grubu elektrik üretiminde de önde gelen oyuncular arasında yer alıyor. Grup bünyesinde Çatalağzı ve Yatağan Termik Santralleri ile ağırlığını hidroelektrik santrallerinin (HES) oluşturduğu yenilenebilir kaynaklara dayalı çok sayıda elektrik üretim tesisi bulunuyor. Yatağan ve Çatalağzı Termik Santralleri'nin yanı sıra Bereket Enerji Grubu çatısı altında, Türkiye elektrik üretim altyapısında önömli paya sahip Göktaş HES ve Adıgüzel HES de yer alıyor.

Güneş enerjisi alanında da aktif

Bereket Enerji Grubu, güneş enerjisi alanında da faaliyet gösteriyor. Denizli’deki tesislerinde güneş paneli üreten Bereket Enerji Grubu, anahtar teslim güneş enerji santrali (GES) kurulumları da gerçekleştiriyor. Grup, güneş hücresi üretimi için de hazırlıklarını sürdürüyor.