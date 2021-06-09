Besen: En iyi GES elektriği en ucuza üretendir

DÜNYA Gazetesi Enerji Editörü Mehmet Kara’nın yönetiminde gerçekleştirilen Enerji Günlüğü Güneşli Sohbetler etkinliğine katılan Çiğdem Besen, güneş santrali kuracak yatırımcılara, mühendislik ve tasarım aşamasına bütçe ayırmaları önerirken “Buraya ayıracağınız yüzde 1 bütçe sizlere yüzde 10 olarak dönecektir” dedi. Türkiye’nin çok sayıda GES’i devreye alarak belli bir eşiği geçtiğini belirten Esen “Şimde geçmemiz gereken yeni bir eşik var, bu da santrallerimizi ‘optimal santral’ haline getirmek. Optimal santral, en ucuz elektriği üretebilen santraldir. Malzemede ucuza kaçılarak kaynaklar çarçur ediliyor çünkü böylece sub-optimal santraller inşa edilmiş oluyor” diye konuştu.

Istrich Enerji CEO’su Kutay Kaleli ise pek çok yatırımcının bilinçsizce ‘en büyük santral benim olsun, en çok invertörü ben kullanayım, en çok panel benim sahamda yer alsın’ dediklerini belirterek optimum tasarımın doğru malzeme seçimi ile başladığını vurguladı. Santral dizaynındaki bir tasarım hatasının, doğrudan montaja yansıdığına dikkat çeken Kaleli, “Bu hatalar santralin üretim kalitesini ve iş güvenliğini etkiliyor. En ucuz malzeme, en iyisi değildir. En pahalısı da en kaliteli malzeme olmayabilir” diye konuştu.

CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan da, güneş santrali kurulumu için malzeme seçiminde birbiriyle uyumlu marka ve modellerin tercih edilmesinin önemini vurguladı. Projelerin ancak doğru denetimle yeterli kalite standardına ulaşabileceğini kaydeden Sarvan, keşifin ve tasarımın öneminin altını çizdi, mühendislerin kablo çekip vida sıkarak saha deneyimi artırmasının projelere değer katacağını anlattı.