Besime Özderici Altınkılıç: Enerji sektöründe daha fazla kadın istihdamı gerekli

Enerji sektöründe kadının yerini inceleyen araştırmalara göre kadınların çoğu enerji sektöründe çalışmaktan memnun fakat sektörde daha fazla kadın lider görmek istiyor. Ayrıca her iki kadın çalışandan biri, kadın olmanın sektördeki kariyer yolculuğunda bir dezavantaj oluşturduğunu düşünüyor. SolarAPEX Yönetim Kurulu Üyesi Besime Özderici Altınkılıç, kadınların enerji sektörüne çekilmesi ve uzun soluklu çalışmalarının sağlanması yönünde atılması gereken pek çok adım bulunduğunu aktardı

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan The Industry Gender Gap (Endüstri Cinsiyet Uçurumu) raporuna göre, enerji sektörü kadın çalışanların en az olduğu sektörlerden biri konumunda. Rapora göre, S&P 500 şirketlerinin hem yönetim kurullarında hem de CEO’luk pozisyonlarındaki kadınların sayısı son derece sınırlı.

Oysa, akademik araştırmalar, enerji sektöründe kadın istihdamının artması ile inovasyonun da artacağını ortaya koyuyor. Kadın liderlerin sayısının artması ile şirket gelirlerinin artacağını ortaya koyan araştırmalar da oldukça fazla.

Altınkılıç, Enerji sektöründe daha fazla kadının aktif rol alması açısından kadın yöneticilerin sayısının ve görünülüğünün arttırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

“Enerjide kadınlar fark yaratıyor"

Altınkılıç “ Kadınlar,gelişmiş planlama yetenekleri, ikna kabiliyetleri, sosyal ve duygusal zekâları ve yaratıcı yönleri ile enerji sektöründe fark yaratıyorlar” diyerek kadınların sektördeki varlıklarının önemini vurguladı.

Araştırmalarda da görüldüğü üzere enerji sektörü kadına en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden biri konumunda.Bu sektörde yer almak isteyen kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmalı ve kadın istihdamı arttırılmalı.

“Kadınlar enerji alanında var oldukça Türkiye daha da büyüyecek"

SolarAPEX Yönetim Kurulu Üyesi Besime Özderici Altınkılıç “Kadınların enerji sektörüne katılım oranlarının artması Türkiye'nin sosyo ekonomik anlamda gelişimi, kadınların toplumdaki statülerinin iyileşmesi ve de enerji sektörünün büyümesi için büyük öneme sahip” dedi.

Besime Özderici Altınkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili de “iş hayatındda daha fazla kadın istihdamına özellikle de enerji sektöründe daha fazla kadın enerjisine ihtiyaç var.Kadınlar hayatın her alanında pek çok farklı rolü aynı anda başarı ile sürdürebilecek ‘’enerjiye’’ sahipler. Çalışan, üreten ve hayal eden tüm kadınlarımızın gelecek nesillere ve özellikle kız çocuklarımıza örnek olmalarını ve ilham verebilmelerini umut ediyorum. Tüm bunların yanı sıra toplumsal eşitliğin hak ettiğimiz seviyelere yükselmesini yürekten diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, kadınlarımızın değerini anımsatan günlerin yaşatılmasını temenni ederim” diyerek sözlerini tamamladı.