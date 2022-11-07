BM İklim Zirvesi COP27'nin nabzı EKOTUBE'te atıyor
Dünya Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü ve EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru, hafta içi her gün saat 15.00'te BM İklim Zirvesi COP27'nin nabzını EKOTUBE'te tutuyor...
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Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP27, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde 6 Kasım’da başladı. 18 Kasım’a kadar sürecek olan zirvenin nabzı her gün canlı yayınla EKOTUBE'te atıyor.
Dünya Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü ve EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru, hafta içi her gün saat 15.00'te zirvedeki son gelişmeleri ele alıyor.
İkili, bugünkü programda Gelişmekte Olan Ülkelerin Kayıp ve Zararları başlığı üzerine konuştu.