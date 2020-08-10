Bor içerikli yüzey dezenfektanı geliyor

10 Ağustos 2020

MEHMET KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün (BOREN) çalışmaları sonucu geliştirilen bor katkılı temizlik ve hijyen ürünü sayısının arttığını söyledi. Bakan Dönmez, ‘Bordan gelen hijyen' sloganıylayeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında üretilen antibakteriyel el dezenfektanı BO-REL'den sonra, ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın da laboratuvar sürecinin tamamlanmasıyla seri üretimine başlandığını duyurdu.

Sprey tipi ürün

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, BORTAM'ın aerosol formda üretilerek sprey tipi bir ürün olarak piyasaya sürüleceğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda BOREL'in seri üretimine geçerek COVID-19 ile mücadelede dezenfektan ihtiyacını yerli ve milli imkânlarla hızlı bir şekilde karşıladıklarını anlatan Dönmez şöyle konuştu:

“El hijyeni sağlayan BOREL'den sonra, şimdi de ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın üretimine başlıyoruz. Aerosol formda üretilecek olan BORTAM, ortamdaki bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı sterilize edecek” dedi.

Kalabalık yerler için önemli

Enerji Bakanı Dönmez, BORTAM'ın yeni normal dönemde toplu taşıma araçları, işyerleri, okul ve ibadethane gibi kalabalık ortamlar ile evlerde rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti. Bakan Fatih Dönmez, “BORTAM insan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün” ifadelerini kullandı.

BORTAM tam puan aldı

COVID-19 salgınının yayılım hızının ve bulaşma riskinin en aza indirilmesinde umumi ve kişisel alanlarda, uygun dezenfektanlarla yapılan ortam ve yüzey dezenfeksiyonunun önemli olduğunu vurgulayan Dönmez “Bor madeninin antibakteriyel ve antiviral özelliği biliniyor. Bor bileşiklerinin virüslere karşı etkili oldukları bilimsel çalışmalar ile gösterilmiş durumda” dedi.

Mutfak hijyeni için yeni ürünler yolda

Bakan Dönmez, ayrıca bor içerikli yeni ürünlerin de yıl sonunda tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtti. Dönmez, “Yıl sonunda bor madeninden üretilen, mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde, kaliteden ödün vermeden, emsalleriyle rekabet edecek, ihracatını da yapabilecek kapasitede üreteceğiz” dedi.



Borlu ürün ailesi büyüyor

Antibakteriyel özelliğe sahip bor madeninden ilk olarak 2019 Ocak ayında temizlik ürünü BORON üretildi. Aynı yılın kasım ayında toz ve sıvı formda renkli, beyaz ve genel kullanım amaçlı BORON üretimi yapıldı. 2020 Nisan ayında ise el dezenfektanı BOREL üretimi başladı. İlk üretimler COVID-19 salgınına karşı sahada görev yapan Sağlık, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarıyla beraber sahada görev yapan enerji çalışanlarına dağıtıldı. BORTAM'ın piyasaya çıkmasının ardından, bu yıl bor katkılı yeni temizlik ürünleri de raflardaki yerini alacak.

"BORTAM'ın özellikleri standartların çok üstünde"



Antibakteriyel, antifungal ve antiviral testleri başarıyla geçen BORTAM'ın, bu sınıftaki ürünler için belirlenmiş standartlara sahip olduğu belirtildi. Bakan Fatih Dönmez, “Uluslararası standartların koyduğu antimikrobiyal etki değerlerine göre elde edilen sonuç, istenilen değerlerin çok üzerinde. BORTAM'ın bu kapsamdaki sertifikasyon süreçleri de tamam” diye konuştu.



Bor içerikli hava dezenfektanı yolda



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN'de; el dezenfektanlarının yanı sıra hava dezenfektanları üzerine de çalışmalar yürütülüyor. Ürün geliştirme ve test çalışmalarının tamamlanmasından sonra bu ürünün de imalatına başlanması bekleniyor.