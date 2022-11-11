Bora Ülker: Kesintisiz elektrik için iş güvenliği şart 

Mehmet KARA

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından Önleme Kültürüne Giden Yol temasıyla düzenlenen 4. Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağılığı ve İş Güvenliği Kongresi, Antalya’da başladı.

TÜEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasını amaçladığını söyledi.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının tüm dünyada önemli bir konu başlığı olduğunu kaydeden Bora Ülker, iş kazalarının elektrik dağıtım sektöründe sektörde kesinti sayısı ile sürelerinin artmasına yol açacağını kaydetti. 2013 yılından bugüne elektrik dağıtım hizmetleri alanında 14 binden fazla iş kazasının meydana geldiğini kaydeden Bora Ülker, bunlardan bir kısmının ölümle sonuçlandığını da ifade etti.

Sektörde 2021 yılında yaklaşık 3300 iş kazası meydana geldiği bilgisini paylaşırken “Sektörde nitelikli personel istihdamına önem verilmesi, çalışanların yetenek ve becerilerinin artırılması, iş yüküne yetecek personel bulundurulması gerekiyor” dedi.

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker, iş sağlığı ve iş güvenliği için ihtiyaç duyulan altyapıyı güçlendirmek amacıyla teçhizat kalitesini arttırma hedefiyle hazırladıkları teknik şartnamelere uyum gösterilmesinin büyük önem taşıdığını altını çizdi. Bora Ülker, iş güvenliğinin sadece çalışanlar için değil diğer tüm paydaşlar açısından da önem taşıdığını ifade ederken “Önce iş güvenliği” anlayışı ile hareket edilip işveren ve çalışanlar arasında bu duyarlılık geliştirilmesi bir zorunluluk” dedi. Bora Ülker, iş güvenliğini arttırmaya yönelik çabalara hem üreticilerin hen çalışanların ciddi katkıda bulunacakları inancını dile getirdi.