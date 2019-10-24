Bordaki katma değeri 2 bine katlayacak yatırım

24 Ekim 2019

Mehmet KARA

Dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olan Türkiye, bu ürünü daha ekonomik değerlendirme yolunda önemli bir adım atıyor. Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kuruluyor. Tesislerin temeli, bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla bugün atılıyor.

Bor Karbür Tesisi, Türkiye'nin borda ham ya da yarı mamûl yerine daha fazla işlenmiş, yani daha yüksek katma değerli ürün ihraç etme hedefi doğrultusunda atılacak adımların başında geliyor. 70 milyon dolarlık yatırım Bandırma’da kurulacak Bor Karbür Tesisi'nin yatırım tutarı yaklaşık 70 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

24 ayda tamamlanarak faaliyete geçmesi hedeflenen Bor Karbür Tesisi ilk etapta 1000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek. Ekonomiye büyük katkı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin tüm dünyada kritik sanayi kollarından uzay, havacılık, savunma ve elektronik endüstrilerinde kullanıldığını ve geleceğin enerji kaynağı taşıyıcısı olarak tanımlandığını hatırlattı. Bandırma Bor Karbür Tesisi’nde yüksek teknolojiyle zırh üretimi ve nükleer başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan bor içerikli ürünler imal edilecek.

Değerli maden işlenip satılacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez,Türkiye açısından stratejik bir adım olarak nitelendirdiği Bor Karbür Tesisi’nin devreye girişiyle, bor ve türevlerinden elde edilen katma değerin katlanarak artacağının altını çizdi. Bu arada bordan elde edilen katma değer, bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500 katına, nükleer gibi sektörlerdeki ürünlerde ise 2000 katına çıkabiliyor.

Çinliler kuracak, 250 kişi çalışacak

İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbür yatırımı kamu-özel işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek. Tesisleri Çin’de yerleşik, China Machinery Engineering Corporation (CMEC) inşa edecek. Kurulacak tesiste yaklaşık 250 kişi istihdam edilecek.