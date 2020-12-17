Bor’dan Hindistan’a güneş hücresi

GTC Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen, Temmuz 2013’te Adıyaman’da kurdukları güneş paneli üretim tesislerinde ilk üç yılı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarıyla geçirdiklerini, ilk panel satışını ise Ocak 2017’de yaptıklarını anlattı. Bugüne kadar 100 MW’lik panel sattıklarını anlatan Çiğdem Besen, “Satışlarımız istediğimiz seviyede değil. Kapasitemiz 2018 yılında 135 MW’ye çıktı, düşük kapasiteyle çalışıyoruz. Çünkü fiyatlarımız piyasadakilerin en pahalısından yüzde 10 daha yüksek. Ucuz olanlarla fiyat farkımız yüzde 20’ye bile çıkıyor” dedi.

Fiyat yüksek ama verimde yüksek

Çiğdem Besen, kapasite, yani watt başına düşen fiyata göre karşılaştırma yapılınca pahalı gözükse de, aslında çok yüksek verimle çalıştıkları için GTC panellerinin yatırımcılar açısından daha avantajlı olduğunu vurguladı. GTC paneliyle kurulan santrallerin, maliyetini diğerleriyle aynı sürede çıkardığı gibi, sonraki yıllarda yatırımcıya daha fazla net gelir imkanı verdiğini vurgulayan Besen “Üstelik bizimkiler daha uzun ömürlü santraller. Diğerleri maksimumn 25 yıllık ömre sahipse bizimki minimum 30 yıl ömürlü” diye konuştu.

Son üç ayda siparişler hızlandı

“Bir başka ifadeyle, bizim panellerin birim başına elektrik üretim maliyeti diğer santrallere göre daha düşüktü” diyen Çiğdem Besen şöyle devam etti: “Esasında bizim çözümümüz piyasadakilere göre daha ekonomik. Ama maalesef bunu anlatmak, piyasadaki algıyı değiştirmek zaman alıyor. 2017'ye göre ümit verici durumdayız. Son üç ayda hiç almadığımız miktarda talep ve sipariş aldık. Santrallerimiz çalıştıkça diğer santrallerin sorunları ortaya çıktıkça bizim panellerin ve çözümlerimizin değeri anlaşılıyor.”

Çok isteyen oldu, fason üretmedik

Panel fabrikasına satın alma tekliflerini hep geri çevirdiklerini anlatan Besen “2018’de hiç sipariş alamadığımız dönemler yaşadık. Standart panel üretir misiniz diye çok teklif geldi. Yani stantart panel üretip bu siparişsiz dönemi atlatabilirsiniz dediler. Reddettik. Çünkü onu üretmeye başladığımız zaman kendi üretimimize dönmek hem üretim disiplini hem de kaliteye odaklanma açısından çok zor olacaktı. İnsanları yeniden eğitmemiz gerekecekti” diye konuştu.

Kendi panelimiz için proje

Çiğdem Besen, GTC Panel Fabrikası’nın yeterli sipariş alamaması üzerine kendi çözümlerini nasıl geliştirdiklerini ise şöyle anlattı:

“Biz kendi panellerimizi kullanmak üzere kendimiz santral yatırımları yaptık. Bu amaçla lisanssız GES projeleri satın alıp onları hayata geçirdik. Toplam 14 MW’lik santral kurduk. Bunları işletmeye aldıktan sonra sattık. Elimizde 2 MW’lik santral kaldı, onları da satmayı düşünüyoruz. Çünkü Niğde’de yeni kurduğumuz güneş hücresi fabrikasını üretime üretime geçiriyoruz, ona odaklanıyoruz.”

Bor OSB’de hücre fabrikası kurduk

Niğde’de Bor Organize Sanayi Bölgesi’ndeki hücre fabrikasının tüm dış cephesinin GTC panelleriyle kaplandığını anlatan Çiğdem Besen, “İstinye Park İzmir ile Hyatt Otel’in arka cepheleri de bizim panellerle kaplı” dedi. Bugüne kadar yaklaşık 60 milyon dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ifade eden Çiğdem Besen “Ama bizim kapasitemiz şu anda 135 MW ve yüzde 100 kapasite ile çalıştırabilecek durumdayız. 3 vardiya çalışıyoruz. Bunu 4'e de çıkarabiliriz. Dördüncü bir vardiya işi alacağız” ifadelerini kullandı.

Yüzde 75 yerlilik oranına ulaştık

Çiğdem Besen, 2021 yılında panel fabrikasında tam kapasiteyle çalıştırmayı hedeflediklerini anlattı. Besen, “Üreteceğimiz 135 MW’lik panellerin 100 MW’lik kısmının hücresini de Niğde Bor’da üretebiliyoruz. Böylece 2021 yılı içinde yüzde 75 yerlilik oranına sahip güneş panellerini üretebilir hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

İster dilimlenmiş ister kütür silikon

Besen, Niğde’de üretecekleri hücreler için silikonu dilimlenmiş şekilde alabilecekleri gibi, kütük (ingot) halinde de tedarik edebileceklerini söyledi. Besen şöyle dedi: “Kütüğü daha hesaplı bulursak kütük, wafer’ı daha hesaplı bulursak onu seçerek hücremizi üretebileceğiz. Destekleme yönetmelikleri ile yeni ihale şartnamelerine göre ingot ya da wafer ile üretim yapabiliriz. Ya da piyasa şartlarına hangisi uygunsa ve tabii ki en yüksek kalite standartlarında üretim yaparız. Pazarda GTC kalitesini sağlayabilecek ürünü bulmak da önemli. Dolayısıyla ingot dilimleme makinesi almamızın nedeni burada bize bir esneklik sağlaması.”

İlk siparişler Hindistan’dan

Çiğdem Besen, Niğde’deki hücre fabrikası için yurtdışından ilk siparişleri aldıklarını açıkladı. Besen şu bilgileri paylaştı: “2021 yılında Hindistan’a ihracat yapacağız. Her ay 5 MW olmak üzere bir yılda 60 MW’lik ürün teslimi için anlaştık. Bunun yarısını salt hücre olarak, diğer yarısını ise panele dönüştürülmüş olarak göndereceğiz. ABD ve Almanya ile görüşmelerimiz sürüyor. 2021’de ABD’ye de ihracat yaparız. Ama Almanya biraz zaman alacak. Çünkü onların yeni karbon ayak izi yönetmeliğine uygun üretim yaptığımızı belgelemeleri bir yılı bulur.”

Hedef Türk teknoloji markası olmak

GTC Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen, hem panel, hem hücre fabrikasındaki üretimleri ve hem de kesintisiz sürecek Ar-Ge çalışmalarıyla Türk teknoloji markası olmak istediklerini vurguladı. Besen şöyle devam etti: “Eğer hücrenizi ithal ediyorsanız, bir panel markası olarak uzun vadede ayakta kalmanız çok olası değil. Yani teknolojisini kendisi üretenler bunu yapabilir. Her zaman yaygın teknolojinin bir adım önünde kalite ve ürün ortaya koyabilmek istiyoruz. Bizim panelimiz optimize bir panel. Bunu daha ileri götürebilecek bir konumumuz yok. 1.6 mm’den, 12 mm’ye varan camlarla istediğiniz güneş panelini yapabilecek durumdayız. Bu deneyim ve bilgi birikimimiz var. O yüzden teknolojik olarak ilerlememiz, içinde kullandığımız hücreyi ne kadar ilerletebileceğimize bağlı.”

Çift yönlü panel, daha yüksek verim

Çiğdem Besen, GTC’nin panel tasarımının farkını anlatırken, “Piyasadaki panellerin arkasında genellikle plastik ve ince bir tabaka vardır. Bizimkinin arkası ise cam. Yani bizim panellerimiz aslında lamine edilmiş bir çift cam. Atmosfer şartlarındaki değişimi hücreye geçirmiyor. Bunun bütün testlerinden de geçtik. Panelimizin A tipi yangın garantisi var. Bina cephe ve çatılarında entegre şekilde kullanabilirsiniz. Pencere camı olarak da kullanabilirsiniz” diye konuştu.