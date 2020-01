Borusan EnBW Enerji’den Kıyıköy RES için 74 milyon dolarlık finansman anlaşması

29 Ocak 2020

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin geliştirilmesini ve enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılmasını destekleme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Borusan EnBW Enerji, önemli bir yatırıma imza atıyor. Ağustos 2014’den beri 28 MW kurulu kapasite ile faaliyette olan Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali’ni (RES) 1 Aralık 2017’de AKSA Enerji Üretim A.Ş.'den satın alan Borusan EnBW Enerji, tesisin kurulu enerji kapasitesini üç kattan fazla arttıracak.



Bu kapsamda Borusan EnBW Enerji, 3,6 MW kapasiteye sahip 20 türbin inşa ederek 72 MW ilave kapasiteyi işletmeye almayı planlıyor. 100 milyon ABD doları yatırım yapılacak projenin finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ICBC Türkiye Bankası kredi sağlayacak. Toplam 74 milyon ABD doları tutarındaki krediye her iki banka eşit miktarda katkı yapacaklar.



Projenin tamamlanmasının ardından Kıyıköy RES, 34 türbinden elde edilecek 100 MW toplam kurulu kapasiteye sahip olacak. Kıyıköy RES tesisi “0” emisyonlu üretimi sayesinde, sera gazı salımı yapan tesislerin üretimini ikame edecek ve atmosfere her yıl yaklaşık 140.000 ton karbondioksit salınımı engelleyecek.



Aynı üretimi yapacak bir doğalgaz tesisini ikame edecek olan Kıyıköy RES, Türkiye’nin yapması gereken doğalgaz ithalatını azaltarak ekonomiye her yıl 16,9 milyon ABD doları katkı sağlayacak ve dış ticaret açığının azalmasını da destekleyecek.



Kıyıköy RES kapasite artışı yatırımıyla ilgili bir açıklama yapan Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla şunları söyledi:



“Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması, yerli sürdürülebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesiyle yakından ilişkili. Bunu yapabildiğimiz ölçüde ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağız. Halen portföyünde 8 Rüzgâr Enerji Santrali, 1 Hidroelektrik Santral ve bir Güneş Enerji Santrali bulunan şirketimiz bu hedefe yönelik yatırımlarını aksatmadan sürdürüyor. Kıyıköy RES için yapacağımız kapasite artışı da bu çerçevede değerlendirilmeli. Çevre, ekonomi ve enerji açısından ülkemize çok önemli faydalar sağlayacak bu projeye desteklerinden ötürü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve ICBC Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Borusan EnBW Enerji olarak rüzgâr enerjisinde sektör lideri olma hedefimize doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.”