Botaş, 60 kargo LNG alımı planlıyor

Türkiye'nin kamu enerji şirketi Botaş, iki ticaret kaynağının verdiği bilgiye göre Ekim'den itibaren üç yılda teslim edilmek üzere 60 kargo sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın almak istiyor.

Kaynaklardan biri, 20 kargo sıvılaştırılmış doğalgaz için düzenlenen ihalelerden ilkinde tekliflerin 11 Haziran'a kadar verileceğini belirtti.

İkinci kaynağa göre, LNG fiyatları Dutch TFF gaz vadeli kontratlarına, Brent ham petrolüne ya da Henry Hub gaz vadeli kontratlarına bağlı olarak belirlenecek.