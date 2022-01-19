BOTAŞ: Irak-Türkiye hattında gaz akışı 1 saat içinde başlayacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ(BOTAŞ), Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattında gerekli tüm tedbirler alındığını, petrol akışının bir saat içerisinde başlatılacağını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narh Mahallesi'nde, 18 Ocak 2022 günü Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama ve patlama sonucu çıkan yangının, BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerin çalışmaları sonucu tamamen söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınmış olup petrol akışı 1 saat içerisinde başlatılacaktır." denildi.