Botaş: İran'dan gaz akışı başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İran-Türkiye doğal gaz boru hattında bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattında 2-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen planlı bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamış olup, 10.10.2022 tarihi itibarıyla doğal gaz akışı başlamıştır" denildi.