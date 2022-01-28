BOTAŞ: İran'dan gaz arzı test amaçlı olarak başladı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını bildirdi.
Sanayi bölgelerinde bu hafta itibarıyla başlayan elektrik ve doğalgaz kesintilerine yönelik sanayiciyi sevindiren haber peş peşe geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını duyurmasının ardından Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) de İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını bildirdi.
Konuya ilişkin BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurumun sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğü açıklandı.
İran'dan Türkiye'ye gaz arzı Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.