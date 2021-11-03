BOTAŞ, LNG ihalesine çıktı

BOTAŞ, Aralık, Ocak ve Şubat ayında teslim edilmek üzere 9 LNG kargosu için ihaleye çıktı.

İhale için son teklif tarihinin 4 Kasım olacağı belirtildi.

Kargolar için teslim tarihleri ise 6-12 Aralık, 13-19 Aralık, 27 Aralık – 2 Ocak, 3-9 Ocak, 10-16 Ocak, 17-23 Ocak, 24-30 Ocak, 31 Ocak – 6 Şubat, 7-13 Şubat olarak belirlendi.

Sermaye artırımı planlanıyor

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamların BOTAŞ ve EÜAŞ’ın maliyetlerini karşılamak için sermaye transferi yapılmasının planlandığı belirtilmişti.