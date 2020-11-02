BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin depolama tariflerine ilişkin birinci dönemi 2020-2021 oldu

02 Kasım 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, BOTAŞ'a ait Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin birinci tarife uygulama dönemi yıllık yatırım ve gelir tavanları belirlendi.

Bu kapsamda, BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin 2020 yılı yatırım tavanının 29 milyon 40 bin lira, 2021 yılı yatırım tavanının da 6 milyon 500 bin lira olması kararlaştırıldı.

Ayrıca BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin 2020 yılı gelir tavanı 760 milyon 412 bin 405 lira olarak onaylandı.