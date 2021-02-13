BOTAŞ ve TPAO'nun bağlı ortaklığı TPOC'tan toplam 11,8 milyar lira sermayeli 3 yeni şirket

Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından 3 yeni şirket kuruldu. Şirket kuruluşlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bunlardan BOTAŞ’ın hakim olduğu Turkish Petroleum International Anonim Şirket’in sermayesi 11 milyar 797 milyon 665 bin lira olacak ve her biri 1 dolar değerinde 1 milyar 650 milyon adet nominal hissesi bulunacak.

Yine BOTAŞ’ın hakim ortak olduğu BOTAŞ International Anonim Şirketi’nin ise sermayesi 3 milyon 575 bin lira (1 dolarlık 500 bin adet hisse) olacak.

TPOC’un hakim ortak olduğu Turkish Petroleaum Off-Shore Technology Center Anonim Şirket’in sermayesi ise 21 milyon 450 bin 300 lira olacak (1 dolarlık 3 milyon hisse).