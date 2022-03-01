BOTAŞ'tan elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,25 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Mart ayı elektrik üretimi amaçlı kullanım toptan satış fiyat tarifesini aylık yüzde 18,25 zam yaparak 7,450000 TL/Sm³ [0,70018797 TL/kWh] seviyesinde belirledi. Şubat ayı tarifesi 6,300000 TL/Sm³ [0,59210526 TL/kWh] olarak uygulanmaktaydı.

Mart tarifesi bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 416,49 oranında bir artış kaydetti. 2021 yılı Mart döneminde elektrik üretimi amaçlı gaz kullanımı için geçerli tarife 1,442421TL/Sm³ (0,13556588 TL/kWh) düzeyinde idi.

Şirket paylaştığı son tarifeye göre, diğer abone gruplarına bu ay herhangi bir zam uygulanmayacak. BOTAŞ Şubat tarifesinde de diğer abone gruplarına zam yapmamış ve yalnızca elektrik üretimi amaçlı kullanımın fiyatını artırmıştı.