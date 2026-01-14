BP, 5 milyar dolara kadar değer düşüklüğü yazabilir

BP, yaptığı açıklamada, 2025’in son çeyreğinde bilançosuna 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir “değer düşüklüğü” gideri yansıtmayı öngördüğünü duyurdu.

Bu kalemin büyük bölümünün, şirketin enerji dönüşümü kapsamındaki iş kollarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Petrol ticaretinde zayıf görünüm

Şirket, aynı dönemde petrol ticareti tarafında da performansın zayıf olabileceği beklentisini paylaştı. Bu durum, çeyrek sonuçları üzerindeki baskıyı artırabilecek unsurlar arasında gösterildi.

BP’ye göre, grubun toplam petrol ve gaz üretimi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla genel olarak yatay kalacak.

BP, söz konusu değer düşüklüğü giderlerinin şirketin "düzeltilmiş kâr göstergesi" olarak adlandırdığı ve net kâra benzer şekilde takip ettiği ana kârlılık göstergesini etkilemeyeceğini vurguladı.

300 milyon dolara kadar olumsuz etki

BP’nin açıklamasına göre, gaz ve düşük karbonlu enerji segmentinde 300 milyon dolara kadar olumsuz etki bekleniyor. Bu kalemde özellikle, Henry Hub dışındaki doğal gaz gösterge fiyatlarındaki değişimler belirleyici olacak. Şirket, gaz pazarlama ve ticareti sonuçlarının ise ortalama seviyede gerçekleşmesini bekliyor. BP, petrol üretim operasyonlarının da 4. çeyrekte 400 milyon dolara kadar etkilenebileceğini bildirdi.

Bu baskının nedenleri arasında "Meksika Körfezi’ndeki üretimde fiyat gecikmesi etkisi" ile "Birleşik Arap Emirlikleri üretimindeki fiyat gecikmesi etkisi" ön plana çıktı.