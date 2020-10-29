Brent petrol 39,78 dolarda

29 Ekim 2020

Dün 41,1 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 39,78 dolardan ABD hafif petrolü ise (WTI) varil başına 37,62 dolardan işlem gördü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,3 milyon (yüzde 0,9) artışla 492,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatları aşağı yönde etkiliyor.

Talep tarafında ise dünya genelinde COVID-19 vakalarında görülen artışın uluslararası petrol piyasalarında oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi fiyatlarda baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de Zeta kasırgasının Meksika Körfezi'nde etkili olmaya başlamasıyla enerji şirketlerinin bölgedeki açık deniz petrol ve doğal gaz platformlarındaki faaliyetlerini durdurması ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 49'unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 55'inin durdurulduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 39,75 ile 39,86 dolar aralığının direnç, 39,64 ile 39,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA