Brent petrol 78,06 dolardan işlem görüyor

Dün 79,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,03 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 78,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,08 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 78,25 ile 78,49 dolar aralığının direnç, 78,01 ile 77,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.