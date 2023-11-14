Brent petrolün varil fiyatı 82,75 dolar

Dün 82,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 82,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,40 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) küresel talebin artacağına yönelik olumlu veri paylaşımı sonrası fiyatlar yükselişe geçti.

OPEC, ekim ayına ilişkin raporunda bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,5 milyon varil artması ve 102,1 milyon varil olması bekleniyor.