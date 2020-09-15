Brent petrolün varili 39,57 dolar

15 Eylül 2020

Dün 39,51 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 39,57 dolardan ABD hafif petrolü (WTI) ise varil başına 37,29 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte ocak ayından beri dünya ekonomisini olumsuz etkileyen COVID-19 salgınının hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle talep endişelerinin daha da artması etkili oldu.

Ayrıca, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkenin petrol limanları ve kuyuları üzerindeki blokajı kaldırmasıyla Libya’nın ihracata başlayacak olması, piyasalardaki arz fazlası endişelerini arttırarak fiyatlara olumsuz yansıdı.

Öte yandan, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarısından fazlasının bulunduğu Meksika Körfezi'nde Sally kasırgasının üretim kesintilerine sebep olması da talep bazlı düşüş beklentisine neden olarak fiyatları baskıladı. Aynı bölgede geçen ay da Marco ve Laura kasırgaları gerçekleşmişti.

COVID-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki sevindirici gelişmeler de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Brent petrolde teknik olarak 39,67 ile 39,73 dolar aralığının direnç, 39,53 ile 39,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA