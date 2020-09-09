Brent petrolün varili 39,67 dolar

09 Eylül 2020

Dün 39,31 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 39,67 dolardan, ABD hafif petrolü (WTI) ise ham petrolün varili 36,65 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşte, COVID-19 salgınının dünya çapında etkisini artırması endişeleri etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) lideri Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Asya ve ABD’ye satışlarında indirime gitme kararı da yatırımcıların endişelerini artırdı.

Dolar endeksinin geçen haftaki düşüş trendinin ardından yeniden yükselmeye başlaması da petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 39,68 ile 39,73 dolar aralığının direnç, 39,57 ile 39,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA