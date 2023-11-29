Brent petrolün varili 80 doların üzerinde

Dün 82,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,47 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 81,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,72 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 81,79 ile 82,35 dolar aralığının direnç, 81,23 ile 80,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.