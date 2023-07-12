BTM, enerjisini güneşten alıyor

BTM Genel Müdürü Nilüfer Keyvanklıoğlu, 19 bin m2’si kapalı olmak üzere, toplam 52 bin 500 m2’lik alanda faaliyet gösterdiklerini söyleyerek, 12 bin m2’lik alanı GES ile kapladıklarını belirtti.

Çevreye zararsız üretilen enerjiyi verimli kullanmanın önemine vurgu yapan Keyvanklıoğlu, “2023 yılının başında tamamladığımız GES projemiz ile üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının yüzde 30’unu güneşten karşılıyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı gereği karbon sıfır hedefimiz doğrultusunda, diğer tüm tesislerimizde de enerji verimli yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz ” dedi.

Türkiye dışında Kazakistan’da da ısı ve su yalıtım üretimine devam eden yüzde 100 Türk sermayeli BTM’nin, gerçekleştirdiği GES projesi ile ürettiği enerjiyi tesislerinin kendi tüketimi için kullandığını söyleyen Keyvanklıoğlu; “GES yatırımımız ile yılda 2 milyon KwH enerji üretecek ve tesislerimizin elektrik ihtiyacının yüzde 30’unu güneşten alacağız” dedi.