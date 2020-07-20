Chevron'dan 5 milyar dolarlık satın alma

20 Temmuz 2020

ABDli enerji endüstrisi oyuncularından Chevron, daha önce basına yansıyan Noble Energy'i satın alacağı iddialarını onaylayarak, firmayı 5 milyar dolar bedelle satın alacağını duyurdu.

İki firmanın ortak açıklamasında, satın almanın borçlar dahil olmak üzere toplam bedelinin 13 milyar dolar olacağı ve Noble Energy hissedarlarının sahip oldukları her hisse başına 0.1191 Chevron hissesine sahip olacakları belirtildi.

Satın alma işlemini her iki firmanın da yönetim kurulları onaylarken, tüm işlemlerin, düzenleyiciler ve Noble Energy hissedarları tarafından da onaylanması ardından, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.