CHP'li Akın: "İktidar doğal gazda indirim yapmalıdır"

Akın, yazılı açıklamasında, AK Parti iktidarının 2022 yılında konut ve sanayi tarifesinde doğal gaza yaptığı zamlarla vatandaşın temel ihtiyacı olan ısınmayı lüks haline getirdiğini öne sürdü.

Zamlar nedeniyle konutlarda doğal gaz fiyatlarının yüzde 164, sanayide ise yüzde 273 artış gösterdiğini iddia eden Akın, vatandaşın doğal gaz faturasının 2,5 kattan fazla, sanayicinin enerji giderinin ise 3,5 kattan fazla arttığını aktardı.

Avrupa bölgesindeki doğal gaz fiyatlarını belirleyen Hollanda TTF borsasına göre Ağustos 2022'den bugüne kadar doğal gaz fiyatlarında yüzde 84,25 düşüş yaşandığının gözlemlendiğine dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Megavatsaat başına 343 avro olan TTF fiyatı 54 avroya kadar gerilemiştir. Haziran 2022'den bugüne kadar Türkiye'de ise doğal gaz tarife fiyatları hem konutlarda hem de sanayide artmaya devam etmiştir. Avrupa'da doğal gaz fiyatları gerilerken Türkiye'de artmaya devam etmiştir. Sanayide kullanılan doğal gazda yüzde 17 oranında indirim yapılacağı duyurulmuştur. Oysaki yalnızca 2022 yılında sanayideki artış yüzde 273'ün üzerindedir. Dolayısıyla 3,5 kattan fazla artış söz konusuyken yüzde 17 oranındaki indirim tek başına anlamlı olmayacaktır. İktidar, konut tarifesi başta olmak üzere doğal gazda anlamlı indirim yapmalıdır."