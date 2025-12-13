CHP'li Kış'tan elektrik ve Akkuyu eleştirisi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde elektrik faturalarındaki artışa dikkati çekti. Yaşanan krizin yalnızca enerji maliyetlerinden değil, dağıtım bedellerine yapılan zamların sonucu olduğunu dile getiren Kış, “Ucuz elektrik sağlamak yerine dağıtım şirketlerinin kasasını doldurmayı tercih ediyorsunuz” dedi.

Güneş enerjisi potansiyeli değerlendirilmiyor

Akkuyu Nükleer Santrali’ne vurgu yapan Gülcan Kış, Mersin’in güneş enerjisi açısından Türkiye’nin en avantajlı bölgelerinden biri olmasına rağmen bu potansiyelin değerlendirilmediğini söyledi.

Kış; santralin yakıtının, teknolojisinin, atık yönetiminin ve kâr modelinin Rusya’ya ait olduğuna dikkati çekti. Rosatom’un santral üzerindeki payının yüzde 99,2 olduğunu hatırlatan milletvekili, "Bu tablo, Türkiye’nin kendi toprakları üzerinde açık bir egemenlik kaybıdır. Bize kalan risk, bedel ve bağımlılıktır" ifadelerini kullandı.