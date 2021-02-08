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Çin, atom enerjisi kullanan dördüncü ülke oldu

Çin’in ilk basınçlı su reaktörü Fuqing atom reaktöründe şebekeye  dahil edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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China National Nuclear Corporation (CNNC), Hualong One adıyla da anılan HPR1000 tipi reaktörün, Çin’i ABD, Fransa ve Rusya'dan sonra üçüncü kuşak atom enerjisi tekniğine  sahip dünyanın dördüncü ülkesi konumuna getirmiş olduğunu duyurdu.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Fuqing 5 reaktörü yılda 10 milyar kilovat saatlik akım üreterek bir  milyonluk nüfusun talebini karşılayabiliyor. CNNC yeni reaktörüne 60 yıllık bir ömür biçiyor. Ucu ucuna 180 elementten oluşan yakıt ise 1.5  yılda bir değiştirilmek zorunda. CNNC’nin Baş Yöneticisi Yu Jianfeng, Hualong One reaktörünün, seri üretim ve ihracat için daha  geliştirileceğini belirtti. Yu’ya göre bu teknik, yılda 8,16 milyon  ton karbondioksitten kaçınılarak karbon nötr aşamasına ulaşılmasına  katkıda bulunacak. Nitekim Pakistan, şimdiden Çin tekniğiyle iki blok  inşa ediyor.

Hualong One tipi reaktör, önceden planlandığı üzere, beş yıl  içinde geliştirilip inşa edildi. CNNC’nin yazılı açıklamasına göre,  reaktör emin ve güvenli bir şekilde işlemekte  mevcut geçerli  uluslararası güvenlik standartlarını yerine getiriyor. Fuqing 5  reaktöründe ilk zincirleme reaksiyon ekim 2020’de gerçekleşti. Kasım  ayında da şebeke ile senkronize duruma getirildi. Çin Hükümeti, ülkeyi
2060 yılında karbon nötr duruma getireceğini 2020 yılının eylül ayında  açıklamıştı. Bu, yakıtların atmosferdeki karbondioksit  konsantrasyonunu etkilemeyeceği aşama anlamına geliyor. Öte yandan  atom enerjisinin payı, Çin’in elektrik tedarik hacminde şimdiye değin  yüzde 5’ten az olduğundan şu anda bu ülkede 13 adet atom enerjisi  santralı kuruluyor.