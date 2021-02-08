Çin, atom enerjisi kullanan dördüncü ülke oldu

China National Nuclear Corporation (CNNC), Hualong One adıyla da anılan HPR1000 tipi reaktörün, Çin’i ABD, Fransa ve Rusya'dan sonra üçüncü kuşak atom enerjisi tekniğine sahip dünyanın dördüncü ülkesi konumuna getirmiş olduğunu duyurdu.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Fuqing 5 reaktörü yılda 10 milyar kilovat saatlik akım üreterek bir milyonluk nüfusun talebini karşılayabiliyor. CNNC yeni reaktörüne 60 yıllık bir ömür biçiyor. Ucu ucuna 180 elementten oluşan yakıt ise 1.5 yılda bir değiştirilmek zorunda. CNNC’nin Baş Yöneticisi Yu Jianfeng, Hualong One reaktörünün, seri üretim ve ihracat için daha geliştirileceğini belirtti. Yu’ya göre bu teknik, yılda 8,16 milyon ton karbondioksitten kaçınılarak karbon nötr aşamasına ulaşılmasına katkıda bulunacak. Nitekim Pakistan, şimdiden Çin tekniğiyle iki blok inşa ediyor.

Hualong One tipi reaktör, önceden planlandığı üzere, beş yıl içinde geliştirilip inşa edildi. CNNC’nin yazılı açıklamasına göre, reaktör emin ve güvenli bir şekilde işlemekte mevcut geçerli uluslararası güvenlik standartlarını yerine getiriyor. Fuqing 5 reaktöründe ilk zincirleme reaksiyon ekim 2020’de gerçekleşti. Kasım ayında da şebeke ile senkronize duruma getirildi. Çin Hükümeti, ülkeyi

2060 yılında karbon nötr duruma getireceğini 2020 yılının eylül ayında açıklamıştı. Bu, yakıtların atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunu etkilemeyeceği aşama anlamına geliyor. Öte yandan atom enerjisinin payı, Çin’in elektrik tedarik hacminde şimdiye değin yüzde 5’ten az olduğundan şu anda bu ülkede 13 adet atom enerjisi santralı kuruluyor.