Çin güneş enerjisinde dünyayı solladı

Global Energy Monitor (GEM) adlı bağımsız araştırma kuruluşunun yeni araştırmasına göre Çin'in yenilenebilir enerjide dünya lideri konumunu güçlendirdiği ve 2025 yılına kadar mevcut kapasitesini iki katına çıkararak 1200 gigawatt değerinde güneş ve rüzgar enerjisi üretme yolunda ilerlediği kaydediliyor.

Çin'de kurulan büyük kapasiteli rüzgar ve güneş enerjisi tesislerini ve planlanan yeni projeleri takip eden San Francisco merkezli GEM'in çalışmaları daha önce Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı ve bazı hükümetler tarafından kullanıldı.

Bugün yayımlanan çalışmada 2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in güneş enerjisi kapasitesinin 228 gigawatta ulaştığı kaydediliyor. Bu, dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla.