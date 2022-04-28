Çin, polisilisyum üretiminde zirveyi bırakmıyor

Bernreuther Research kurumunun analizine göre Çin, güneş panellerinin yapımında kullanılan temel madde polisilisyum alanındaki liderliğini güçlendiriyor. Ski Çin şirketi Tongwei ve GCL polisilisyum üretiminin piyasasında 2021 yılının liderleri konumuna geldi. Bu arada Alman Wacker firması uluslararası sıralamada ikinci sıradan dördüncü sıraya düşmüş oldu.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, adı geçen iki Çin şirketinin her biri ilk kez 2021 yılında yıllık 100 bin tonluk üretimi aştı. Ayrıca bunlar 2023 yılına değin daha da büyüyerek 370 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşacaklar. Ayrıca dünyanın üçüncü büyük polisilisyum üreticisi Daqo New Energy de yine bir Çin girişimi.

Öte yandan Wacker, Bernreuter Research araştırma kurumunun tahminine göre, 2023 yılına değin Xinte Energy ve East Hope adlı iki başka Çin şirketi tarafından da geride bırakılarak dünyanın altıncı üreticisi konumuna düşecek.

ABD şirketi Hemlock Semiconductor bu sektörün doruğundaki konumunu 2012 yılında yitirdiğinde Çin’in dünya polisilisyum üretimindeki payı yüzde 30 kadardı. Söz konusu pay, 2021 yılında yüzde 76’ya; hatta solarsilisyumdaki payı yüzde 80’e çıktı. Şu anda Çin’de devasa bir büyüme dalgası oluşmakta bulunduğundan, bu ülkenin küresel polisilisyum üretimindeki payının yüzde 90’ı aşması bekleniyor. Ayrıca Çin endüstrisi silikon levha, güneş panel hücreleri, modül üretimi gibi alanlarda söz konusu pazar payına şimdiden sahip durumda.