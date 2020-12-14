Çin, rüzgar enerjisinde dünyanın 1 numarası oldu

Rüzgar enerjisinde toplam üretimine bu yıl 18,29 milyon kilovat daha ekleyen Çin, bu alanda dünyanın ziresine yerleşti. Çin yeni konumunu, Ulusal Enerji Yönetimi’ne göre, daha çevreci bir gelişmeyi amaçlayan yönelimini sürdürme çabalarına borçlu. Çin, 2020 yılında da rüzgar enerjisi kapasitesini artırma yatırımlarını sürdürdü.



Ülke, yılın ilk 10 ayında, rüzgar enerjisiyle üretilen elektrik üretimine 18,29 milyon kilovatlık bir kapasite ekledi. Bu, geçen yıla kıyasla 3,63 milyon kilovat bir fazlalık ifade ediyor.



Öte yandan Çin, rüzgar enerjisinin yanı sıra, güneş enerjisinin ve hidroelektrik enerji üretimde ve kullanımında da küresel lider konumunda. Temiz enerji bağlamında Çin'in dünyaya iklim değişikliği konusunda tüm dünyaya karşı üstlenmiş bulunduğu yükümlülükleri, daha yeşil bir gelişme doğrultusu izleyerek, 13. Beş Yıllık Plan döneminde de (2016-2020) yerine getirmiştir. Fosil olmayan yakıtlar geçen yıl, tüm ülkenin enerji tüketiminin yüzde 15,3 kadarını oluşturdu.