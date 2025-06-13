Çin-Türk ortaklığından Düzce’ye 5 GW’lık güneş hücresi fabrikası

Schmid Pekintaş ve Çin merkezli JTPV firması, Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir yatırıma imza atıyor.

Ortaklık kapsamında, Düzce’de 5 gigavat kapasiteli güneş hücresi (solar cell) üretim tesisi kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında desteklenen fabrikanın 2026’da üretime başlaması hedefleniyor.

Schmid Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, yüksek teknolojili ürünlerin üretimi için devletin sunduğu teşvik programına dikkat çekerek, bu yatırımın uzun süredir planlandığını belirtti.

Güneş hücresinin teknolojik olarak zor bir üretim süreci gerektirdiğini ifade eden Olcay, “Bu panel unsurlarının büyük kısmı Türkiye’de üretilebiliyor. Hücre tarafında ise teknolojik bir sıçrama yapıyoruz” dedi.

Olcay, hücre üretiminde teknoloji sağlayıcısı olarak Çinli JTPV ile anlaştıklarını ve en ileri teknoloji olarak kabul edilen TOPCon Plus (TOPCon+) hücrelerin üretileceğini söyledi.

Bu hücrelerin yüksek verimliliğe sahip olduğunu vurgulayan Olcay, “Fabrikamızda tamamen yerli üretim öngörüyoruz. Yalnızca kendi panellerimize değil, Türkiye’deki tüm üreticilere hücre sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İki etapta kurulacak, ABD ve Afrika da hedefte

Fabrikanın iki etapta hayata geçirileceğini belirten Olcay, ilk kazmanın yakında vurulacağını ve ilk üretimlerin 2026 yılında yapılacağını söyledi. Türkiye'nin yanı sıra ABD pazarını da hedeflediklerini dile getiren Olcay, Afrika ülkelerinde de enerji sistemleri kurmayı planladıklarını açıkladı.

Enerji sistemlerinin kurulumu ve güneş hücresi satışının birlikte yürütüleceğini belirten Olcay, "Ham madde olarak saflaştırılmış polisilikonu ABD, Norveç ve Almanya’dan temin etmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda araştırmalarımız sürüyor" dedi.

Bu yatırımla birlikte Türkiye, güneş enerjisi teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı ve ihracat gücünü artırmayı hedefliyor.