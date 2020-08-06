Çin, yenilenebilir enerji yatırım bütçesini 31,5 milyar dolara çıkardı

06 Ağustos 2020

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA)ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından ortaklaşa yayımlanan bir genelgeye, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kurulu kapasiteyi ve güç üretimini daha da arttırmak amacıyla rüzgar ve fotovoltaik enerji için sübvansiyonsuz projeler uygulayacağını söyledi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, genelgeye göre 2020 yılında şebekeye bağlı kurulu rüzgar enerjisi 11.4 milyon kilowatt, fotovoltaik enerji kapasitesinin ise 33.1 milyon kilowatt’a ulaşacak.

NAE'den yapılan açıklamada, bu projelerin toplam 220 milyar yuan (yaklaşık 31.54 milyar dolar) yatırımla hayata geçirileceğini ve yeni istihdam yaratacağını belirtildi. Yönetim, endüstri için sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla ilgili makamlarla iş birliğini artıracağını ve bu tür projelerin geliştirme ve yapımının izlenmesini güçlendireceğini söyledi.