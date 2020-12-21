Çin yenilenebilir enerjiye öncelik verecek

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nin yayımladığı resmi bir rapora göre, ülke fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi bir öncelik haline getirdi.

Raporda Çin'in "insan merkezli, temiz, düşük karbon salınımlı ve güvenli" bir enerji sistemi kurmayı amaçladığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca, diğer ülkelere yeşil ekonomiye geçiş sürecinde karbondioksit emisyonların gayrisafi yurt içi hasıla ile ölçme çağrısı yaptılar.

Diğer yandan, Çin enerji sisteminin verimini artırmak için yeni akıllı bilgi sistemlerini kullanmayı planlıyor. Ülke yeşil ekonomi hedeflerine ileri düzey imalat ve yüksek teknolojili sanayilerini geliştirerek ulaşmayı planlıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Xinping, daha önce yaptığı bir açıklamada ülkesinin 2060 yılına kadar karbon salınımı sıfıra indireceğini duyurmuştu.