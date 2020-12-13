Çin'de nükleer master'ı yapacak gençler aranıyor

Mehmet KARA

Türkiye, nükleer enerji sektöründe çalışacak kalifiye iş gücünü oluşturma çabalarına devam ediyor. Enerji yönetimi, nükleer enerji sektöründe çalışmak isteyen üniversite mezunlarına yurt dışında yüksek lisans imkanı sağlamaya hazırlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla başlattıkları çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Dönmez'in verdiği bilgiye göre dünyanın en iyi üniversitelerinden Tsinghua Üniversitesi'nde yüksek lisans yapacak öğrencilerin belirlenmesi süreci başladı.

Türkiye-Çin anlaşması kapsamında

Çin’in, Tsinghua Üniversitesi'nde "Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi (TUNEM) Yüksek Lisans Programı"na, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Türkiye'den öğrenci gönderilecek. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012 yılında imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" kapsamında, Tsinghua Üniversitesi'nde başlatılan yüksek lisans programı, 4 yıldır devam ediyor.

Tüm masrafları Çin'den

TUNEM Programı'na kabul edilecek genç yeteneklerin eğitim süresince tüm masrafları, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından karşılanacak. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere, iki yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet ve ücretsiz konaklama imkanı ile sağlık sigortası temin ediliyor. Aylık 4 bin 500 Yuan (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlık ile gidiş-dönüş uçak biletleri vöe Çince dil kursu gibi imkânlar da nükleer master'ı yapacak gençlere sunulacak imkanlar arasında.

Öğrenciler de başvurabilecek

Çin'deki nükleer yüksek lisans programına İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2,5 düzeyindeki üniversite mezunları başvurabilecek. Ayrıca bu şartları yerine getiren ve en geç Haziran 2021'de mezun olabilecek durumdaki üniversite öğrencileri de programa başvuru yapabilecek.

Son başvuru 3 Ocak 2021'de

2021-2022 eğitim öğretim yılı nükleer enerji yüksek lisans programına başvuru yapmak isteyen adayların en geç 3 Ocak 2021'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapacak gençlerden pdf formatında İngilizce özgeçmiş, İngilizce transkript ve İngilizce kaleme alınmış niyet mektuplarını icc-human-capital@enerji.gov.tr mail adresine göndermeleri isteniyor.

12 öğrenci seçilecek

Başvuracak gençler arasından aranan şartları taşıyan 12'si programa kabul edilecek. Baışvuruların değerlendirme süreçleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülecek. Sonuçlar ise başvuranlara mail yoluyla bildirilecek. Tsinghua Üniversitesi, 2019 yılı verilerine göre dünya üniversiteleri sıralamasında 14'üncü sırada gösteriliyor.