Çin'den, 1,3 milyar euroluk güneş enerjisi yatırımı

Çin’in kuzeybatısındaki en büyük çöllerden biri olan Maowusu’nun kıyısında dev bir fotovoltaik elektrik santralinin inşası hızla sürdürülüyor. Söz konusu güneş paneli tarlası, 2 milyon kilovatlık kurulu kapasiteye sahip olacak.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, mega fotovoltaik elektrik enerjisi tesisinin yapımı 2023 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak. Mega tesis, ülkenin batısından doğusuna elektrik enerjisi transferi programının önemli bir unsuru olarak, mevcut şebekeye dahil edilecek. Tesis, eğik bir arazi üzerinde inşa edilecek ve 4 bin hektarlık bir alanı kaplayacak. 10 milyar yuanlık (1,39 milyar avroluk) bir yatırım gerektirecek olan mega tesisin, Çin’in temiz enerjiye geçiş sürecine önemli bir katkıda bulunacağı öngörülüyor.