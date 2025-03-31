Çin'den büyük keşif! 100 milyon tonluk petrol rezervi bulundu
Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi yetkilileri, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda yeni bir ham petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı. Okyanusun ortalama 100 metre derinliğinde keşfedilen petrol sahasında, 100 milyon tonluk kanıtlanmış rezervin olduğu belirtildi.
Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin 170 kilometre açığında, "Huicou 19-6" adı verilen sahada yeni rezerv bulundu.
Keşfedilen petrol sahasında, 100 milyon tonluk kanıtlanmış rezervin olduğu belirtildi. Sahada yapılan test sondajında günlük 413 varil petrol ve 68 bin metreküp doğal gaz elde edildi.
Konuya yönelik açıklamada, yeni rezervin bulunduğu sahanın Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafı içindeki bölgede yer almadığı, Çin kıyısından 200 deniz mili (370 kilometre) açığa kadar olan Münhasır Ekonomik Bölge ,içinde kaldığı kaydedildi.