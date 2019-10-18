Cıngıllı GES üretime başladı

18 Ekim 2019

Niğde’nin Bor ilçesinde tek bir sahada, 520 bin metrekare alanda kurulan Cıngıllı Güneş Enerjisi Santrali, yılda 60 milyon kWh yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek.

Türkiye’nin en modern ve en büyük lisanslı güneş enerjisi santrali 36,4 MWp kurulu gücündeki Cıngıllı GES’te üretilecek elektrik miktarıyla yaklaşık 20 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması ve 35 bin ton karbondioksit azaltımı hedefleniyor. Santralden sağlanacak karbon emisyonu azaltımıyla, yılda yaklaşık 10 bin adet ağaç dikimine eşdeğer bir fayda sağlanıyor.

Cıngıllı GES ile enerji sektöründe bir ilki daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “Cıngıllı Güneş Enerjisi Santrali’nde yılda 60 milyon kWh yenilenebilir elektrik enerjisi üreteceğiz. Santralimizde üretilen elektrik, aynı zamanda bölgede yer alan sanayi bölgesinin ihtiyacının tamamını karşılayacak. Cıngıllı GES’i Türkiye’deki diğer güneş enerjisi santrallerinden ayıran en önemli özellik, önümüzdeki üç yıl içerisinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. vasıtasıyla kamuya aktarılacak katkı payı ödemesinin toplamda nakit 70 milyon Türk Lirası olmasıdır.” dedi.

Polat, “Cıngıllı GES’i yaklaşık 200 kişilik ekiple, toplamda 21 km enerji nakil hattı ile birlikte 150 gün gibi dünya rekoru sayılabilecek bir sürede tamamladık. Hem yatırım hem de işletme aşamasında görev alan ve alacak olan çalışanlarımızın tamamını santralimize yakın bölgelerden seçerek, ülkemize istihdam yaratılmasına da katkı sağladık.” diye ekledi.