Çinli Huawei, Türkiye’nin güneş elektriğini evirecek

Mehmet KARA

Çinli teknoloji devi Huawei, Türkiye’deki güneş enerjisi yatırımlarına katkısını arttırıyor. Güneş enerji santrallerinde (GES) kullanılan en kritik parçalardan inverter’in önemli üreticilerinden biri konumundaki Huawei, Türkiye’den SolarAPEX firmasıyla işbirliğine gidiyor. Huawei ve SolarAPEX, bu işbirliğini Almanya’nın Münih Kenti’nde gerçekleştirilen dünyanın en önemli güneş enerjisi fuarı Intersolar’da imza altına aldılar. Anlaşmaya göre Huawei, SolarAPEX’e toplam 400 MW’lık inverter tedarik edecek.

“Jing Li: Temiz dünya için...”

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, SolarAPEX yaptıkları anlaşmayı değerlendirirken, 20 yıldır faaliyet gösterdikleri Türkiye pazarında çevreci enerji çözümleri çerçevesinde, sürdürülebilir projelerin bir parçası olmayı önemsediklerini vurguladı. Jing Li, “Geleceğin temiz ve aydınlık dünyası için çalışmaya, Türkiye için değer üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yarısı arazide yarısı çatıda

Sözleşme kapsamında tedarik edilecek Huawei ürünleri SolarAPEX’in hayata geçireceği çeşitli projelerde kullanılacak. SolarAPEX Genel Müdürü Fatih Doğan Enerji Günlüğü’ne yaptığı açıklamada, Huawei’in sağlayacağı 400 MW’lık ürünün yaklaşık yarısının arazi tipi güneş santrallerinde kullanılacağını, kalan kısmın ise çatı üstü projelerde değerlendirileceğini söyledi.

Tosyalı dahil 7 GES projesi

Huawei Türkiye’den verilen bilgiye göre, SolarAPEX’e teslim edilecek 400 MW’lik ürünün 140 MW’lık kısmı Tosyalı Holding’in hayata geçirdiği dünyanın en büyük çatı GES projesinde değerlendirilirken, kalan 260 MW'lik kısım arazi ve çatı üstü 6 farklı GES projesinde kullanılacak.

Paneller HSA Solar’dan

SolarAPEX Genel Müdürü Mehmet Doğan, bunlar arasında Aslan Alüminyum, Kutes Metal ve Termal Seramik firmalarına kuracakları GES’lerin de yer aldığını kaydetti. Doğan, adı geçen projelerde kullanacakları güneş panellerinin ise Manisa OSB’de üretim yapan yüzde 100 Türk sermayeli HSA Solar’dan sağlanacağını söyledi.

Isı kaynaklı kazalara karşı koruma

SolarAPEX’in hayata geçireceği projelerde kullanacağı Huawei SUN2000-100KTL-M1 Pro ürünü, ek bir donanıma ihtiyaç duyulmadan, ısı kaynaklı kazalara sebep olabilecek unsurlara karşı (DC ARK) tam koruma sağlıyor. Huawei, SolarAPEX ile imzaladığı sözleşme kapsamında ayrıca, güneş panelleri için çevrimiçi kontrol yapılmasına imkan sağlayan I-V Curve Lisansı’nı da sağlıyor. Bu sayede güneş panellerinin performans ve güvenlik riskleri mekanik müdahaleye ve sahaya personel gönderilmesine gerek kalmaksızın uzaktan takip edilebiliyor.

Solar sektörü teravat çağına geçti

SolarPower Europe tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü Raporu, Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı’nda açıklandı. Rapora göre küresel güneş enerjisi kurulu gücü, Mayıs 2022 itibariyle teravat seviyesine yükseldi. Söz konusu kapasitenin 2025 yılına kadar 2.3 teravata ulaşması bekleniyor. SolarPower Europe Başkanı Aristotelis Chantavas, güneşte teravat çağına girildiğini belirtken, güneş enerjisinin beklenmedik şekilde yükselen enerji fiyatları konusunda biraz rahatlama sağlayacağını ifade etti. SolarPower Europe Üst Yöneticisi (CEO) Walburga Hemetsberger de Avrupa güneş piyasasında bu yılki 39 gigavatlık ilave kapasitenin 4,57 milyar metreküp Rus doğal gazını ikame edeceği bilgisini verdi.