Çinli Pingdingshan Tianan, üretimini 2021'de 13 milyon tona çıkarmayı hedefliyor

Çin'de faaliyet gösteren Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd, 2021'de kok kömürü fiyatlarının artışının desteği ile koklaşabilir kömür üretimini 13 milyon ton ile yeni rekora çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Şirket, gelecek yıl için Baoshan Iron & Steel Co Ltd ve Valin Group'un birimi Xiangtan Iron & Steel Co Ltd ile müzakere yaptığı ve uzun vadeli çerçeve anlaşması imzaladığını duyurdu

Çin'de 5. büyük koklaşabilir kömür üreticisi Pingdingshan Tianan Coal, 2019'da 10,7 milyon ton üretim yapmıştı. Şirket, 2020'de 12-13 milyon ton üretim beklerken, gelecek yıl bunun daha artmasını bekliyor.