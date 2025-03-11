Commerzbank, Brent petrol fiyatının yükselmesini bekliyor
Commerzbank, Brent petrol varil fiyatının ikinci çeyrekten sonra 75 dolar olmasını beklediği tahmininde bulundu.
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Commerzbank, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının etkisinin liderliğinde azalacak petrol arzıyla birlikte ikinci çeyrekten sonra petrol fiyatında yükseliş bekliyor.
İkinci çeyrek sonuna kadar Brent petrolü fiyatını 70 dolar/varil olarak tahmin eden Commerzbank, ikinci çeyrekten sonra fiyatı 75 dolar/varil olarak öngördü.