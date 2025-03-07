CW Enerji’den 10,5 milyon dolarlık lityum batarya satışı!
CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile en az 10,5 milyon dolarlık lityum batarya satış ve servis sözleşmesi imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, iki yıl içerisinde gerçekleştirilecek anlaşmanın KDV hariç toplam tutarının 381,9 milyon TL'ye denk geldiği belirtildi. Bu çerçeve anlaşma, CW Enerji'nin yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle en az 10,5 milyon dolar (KDV hariç) değerinde lityum batarya satış ve servis hizmetleri sözleşmesi imzaladı.
Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın iki yıl içinde tamamlanacağını ve çerçeve niteliğinde bir alım taahhüdü içerdiğini belirtti. Anlaşmanın bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kuru ile yaklaşık 381,9 milyon TL'ye denk geldiği ifade edildi.
Yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir oyuncu olan CW Enerji, lityum batarya çözümleriyle enerji depolama alanındaki faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Yeni sözleşme, şirketin Türkiye’deki pazar payını artırmasına ve sürdürülebilir enerji çözümlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmasına katkı sağlayacak.
Şirket, gelecek dönemde de benzer anlaşmalarla büyüme ivmesini sürdürmeyi hedefliyor.