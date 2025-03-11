CW Enerji'den milyon dolarlık güneş enerjisi santrali anlaşması

CW Enerji ile Almer Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 13 milyon 110 bin 218 dolar 10 sentlik anlaşma imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 2024'te KAP duyurusunda paylaşılan projenin 2025'in ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yenilenebilir enerji alanında yatırımla artacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, bugüne kadar birçok firmayla anlaşmalar yaptıklarını belirterek, "CW Enerji olarak büyüme yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'nin hemen her yerinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımları artırmayı hedefliyoruz ve bu amaç doğrultusunda kararlı adamlarla yol alıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılamaya katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri projelerle yenilenebilir enerji sektörüne önemli katkılarda bulunduklarını vurgulayan Yılmaz, güneş enerjisinin yaygınlaştırılması ve Türkiye'deki enerji bağımsızlığının artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yılmaz, söz konusu anlaşmayla çevre dostu enerji üretimine katkı sağlayacaklarını aktararak, her bir anlaşmayla Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne ivme kazandırdıklarını belirtti.