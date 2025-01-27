CW Enerji'nin Ankara’daki yeni GES projesi hayata geçirildi

CW Enerji, yenilenebilir enerji projeleriyle çevreye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Firma, Ankara’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1173,93 kWp gücünde bir güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, sürdürülebilir enerji çözümleriyle çevre dostu projeler geliştirmeye hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, “Hayata geçirdiğimiz bu proje, bir kez daha temiz ve yeşil enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağladı. Kurulan güneş enerji santrali, firmanın enerji ihtiyacını çevre dostu bir şekilde karşılamanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de büyük fayda sağlayacak. Bu proje sayesinde yılda yaklaşık 98 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı karbondioksit miktarına eşdeğer olan 646.912 kg karbondioksit salınımını önlemiş olacağız” dedi.

Volkan Yılmaz, CW Enerji olarak yenilenebilir enerji projeleriyle hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizerek, temiz enerji çözümleriyle karbon ayak izini azaltma misyonlarını sürdürdüklerini belirtti.

"Verimliliği maksimuma çıkarmayı amaçlıyoruz"

Türkiye’nin birçok farklı il ve ilçesinde kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleriyle iz bırakmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, projelerde en son teknolojileri kullandıklarını ve verimliliği maksimum düzeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. “Yenilenebilir enerjiye olan katkımızla sadece bugün değil, geleceğin enerji ihtiyaçlarına da sürdürülebilir çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.