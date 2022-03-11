Dağıtıcı ve bayi, litre başına benzinde yüzde 5,2, motorinde yüzde 4,9 kazanıyor

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt pompa satış fiyatlarının, uluslararası piyasalardaki fiyat oluşumu ile kur hareketlerine bağlı şekilde oluştuğunu hatırlattı. Tüketicinin ödediği fiyatın içinde ÖTV olduğu gibi onun KDV’si de var. EPDK, son dönemde hızlı artışlara konu olan akaryakıt fiyatlarına dair kafa karışıklığını gidermek amacıyla, bu fiyatların nasıl oluştuğuna dair bir bilgi notu paylaştı.

Önde gelen sekiz büyük akaryakıt dağıtım şirketinin rakamları baz alınarak oluşturulan tabloya göre, halen 1 litre benzin İstanbul’da litre başına ortalama 20.35 liradan satılıyor. İstanbul’da bu 8 şirketin 1 litre motorinden aldıkları ortalama pompa satış fiyatı ise 22.81 TL seviyesinde bulunuyor. Yapılan hesaplamalara göre akaryakıt ana dağıtım şirketleri ile istasyonların (bayiler) litre başına kazançlarından oluşan dağıtım kârı da netleştirildi. Elde edilen tablo, bayi ve dağıtım şirketinin toplam kazancının motorinde yüzde 4,9, benzinde ise yüzde 5,2 olduğunu oraya koydu.

Verginin de vergisi alınıyor

Akaryakıt ürünlerine tüketicinin ödediği fiyatın içinde birden fazla vergi bulunuyor. Hatta tüketici bunlardan birini verginin vergisi olarak ödüyor. Bugün itibariyle benzinde 13,66 TL seviyesindeki rafineri çıkış fiyatına 1,06 TL dağıtıcı ve bayi kârı eklendikten sonra üzerine 2,5265 TL özel tüketim vergisi (ÖTV), bayi ve dağıtıcı karı ile ÖTV’li fiyata 3,1 TL (yüzde 18) katma değer vergisi (KDV) de ekleniyor. Böylece 20,35 TL’lik pompa satış fiyatının içinde 5,63 TL’sini ÖTV ve KDV oluşturuyor. Motorinde ise 16,16 TL seviyesindeki rafineri çıkış fiyatına 1,11 TL dağıtıcı ve bayi kârı eklendikten sonra üzerine 2,0559 TL özel tüketim vergisi (ÖTV) ilave ediliyor. Bayi ve dağıtıcı karı ile ÖTV’li fiyata 5.54 TL (yüzde 18) katma değer vergisi (KDV) ekleniyor. Böylece 22,81 TL’lik pompa satış fiyatının içinde 5,54 TL’sini ÖTV ve KDV oluşturuyor.

İtalya piyasası ve kur hareketleri

Akaryakıt pompa satış fiyatları, İtalya piyasasındaki benzin ve motorin fiyatları ile kur hareketlerine göre şekilleniyor. Buna göre oluşan pompa satış fiyatı, Avrupa’daki belli ülkelerde oluşan fiyatların yüzde 3 üzerine çıktığında ya da yüzde 3 altına indiğinde yeni duruma göre aşağı ya da yukarı yönlü düzeltme yapılarak yeni fiyatlar açıklanıyor. Bu formülü, Türkiye’de sektör adına, ana dağıtıcılara Tüpraş duyuruyor.