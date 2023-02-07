Deprem bölgesinde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor: 'Hasar ve trafik yüzünden sorunlar yaşanıyor'

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Genel Başkanı Murat Bilgin deprem bölgesindeki akaryakıt tedariki konusunda bilgiler verdi.

Bloomberg HT televizyonundaki yayına katılan Bilgin, trafik ve hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların olduğunu yakında Batman rafinerisinin de bölgeye mazot konusunda yardımcı olacağını söyledi.

Bilgin’in konuşmasından satır başları şöyle:

"- Teknik olarak bazı istasyonlarda deprem hasarı olmuş durumda, bazılarında elektrik hatlarında kopukluk var.

- Çalışan istasyonlarımız da akaryakıtlarını bitinceye kadar veriyorlar. İkmal konusunda sıkıntı var.

- Bu bölge Ataş dolum tesisinden besleniyor. Maalesef yollarda birtakım bozukluklar var. İklim koşulları da onları zorluyor.

- Bir başka problem de trafik olması. İnsanlar bulundukları şehirden çıkmak istiyorlar veya bazıları da yakınlarını almaya gitmek istiyor. Bu da bir trafik karışıklığı oluşturuyor.

- Elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz."