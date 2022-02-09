DoE petrol stoklarında artış bekleniyor
Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan verilerde yaşanan düşüşün ardından, ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak verilerde ters yönde hareket bekleniyor.
ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün TSİ 18:30'da açıklanacak verilerde tpetrol stoklarının artış kaydetmesi bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankette, DoE petrol stoklarında 0,5 milyon varil artış olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 1 milyon 47 bin varil aşağı gelmişti.
API dün akşam stoklarda 2 milyon 25 bin varil düşüş olduğunu açıkladı.
Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,4 milyon varil artış, damıtılmış ürün stoklarında 2,1 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor.
API benzin stokları 1 milyon 138 bin varil, damıtılmış ürün stokları 2 milyon 203 bin varil düşüş gösterdi.
Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2 milyon 502 bin varil geriledi.
Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 86,7 seviyesinden yüzde 86,5 seviyesine ineceği tahmin ediliyor.