DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün TSİ 18:30'da açıklanacak verilerde tpetrol stoklarının artış kaydetmesi bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankette, DoE petrol stoklarında 0,5 milyon varil artış olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 1 milyon 47 bin varil aşağı gelmişti.

API dün akşam stoklarda 2 milyon 25 bin varil düşüş olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,4 milyon varil artış, damıtılmış ürün stoklarında 2,1 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor.

API benzin stokları 1 milyon 138 bin varil, damıtılmış ürün stokları 2 milyon 203 bin varil düşüş gösterdi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2 milyon 502 bin varil geriledi.

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 86,7 seviyesinden yüzde 86,5 seviyesine ineceği tahmin ediliyor.