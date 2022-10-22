Doğal gaz dağıtım tarifesinde revizyon

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 11 doğal gaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Akmercan Adıyaman Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Akmercan Batıkar Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerya Ereğli Gaz Dağıtım AŞ, Udaş Uşak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Çorum Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ, Palen Enerji Doğal Gaz Dağıtım End. ve Ticaret AŞ, Palgaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Sürmeli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ ile Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taah. AŞ'nin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Söz konusu kararlar, 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan bir diğer kararına göre, damga vergisi, periyodik muayene ve sayaç kalibrasyon gideri, ısıtma gazı gideri ve kokulandırma gideri tespitinde esas alınan değişkenlere ait öngörü değerleri ile üçüncü tarife uygulama dönemi gerçekleşmelerinin farklı olması halinde, söz konusu farklılıktan kaynaklanan sapmalar bir sonraki tarife uygulama döneminde düzeltilecek.