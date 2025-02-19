Doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısı 900'ü geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz ulaşan yerleşim yeri sayısının 913’e çıktığını duyurdu. Geçen yıl 60 yeni yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldığı da kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl sonunda 96 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılmış olacağını belirtti ve 2026 sonu itibarıyla 1053 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılacağını kaydetti.

"Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaşmış durumdayız"

Bayraktar, bu yıl 6 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılmasıyla gaza erişimi olan yerleşim yeri sayısının 913'e yükseldiğini belirtti.

Doğal gaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaştıklarının altını çizen Bakan Bayraktar, daha fazla haneye gaz ulaştıracaklarını da ifade etti:

"Bugün itibarıyla oluşturduğumuz doğal gaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 72,3 milyon vatandaşımızın doğal gaza erişimi var.

Halihazırda yaklaşık 232 bin kilometrelik doğal gaz iletim ve dağıtım ağı bulunuyor. Yaklaşık 19,5 milyon konutta şu anda doğal gaz var. Bu konutların 3 milyonu Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gazı kullanıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde 7 milyon metreküplük üretimi 9 milyon metreküpün üzerine çıkartarak daha fazla haneye Karadeniz gazını ulaştıracağız."

"Sessiz devrim gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti iktidara geldiğinde tüm yerleşim yerlerini doğal gazla buluşturma hedefini ortaya koyduğunu hatırlatan Bayraktar, "O dönem 5 ilde olan doğal gazı bugün 81 ile yayarak adeta bir sessiz devrim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.